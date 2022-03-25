Kuzey Kore, ICBM füze denemesini doğrulayan bir video yayınladı - Son Dakika

Kuzey Kore devlet televizyonundan "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesini doğrulayan bir video yayınlandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nezaretinde gerçekleştiği bilinen füze denemesinin görüntülerinde Kim de yer aldı.

Görüntülerde, deri ceket ve güneş gözlüğüyle yer alan Kim'in yetkililerle ağır çekimde yürüdüğü ve geri sayım için saatine baktığı görüldü.

Videoda füzenin fırlatılmasının ardından oldukça keyifli görünen Kim, askeri yetkililer tarafından alkışlarla takdir edildi.

Kim'in görüntüleri, uluslararası basında ve sosyal medyada "üçüncü sınıf aksiyon filmlerine" benzetilerek alay konusu oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları videoyu "Top Gun" filmine benzetirken bazıları da Güney Koreli şarkıcı PSY'nin "Gangnam Style" şarkısına atıfta bulunarak "Pyongyang Style" yorumunu yaptı.

ICBM denemesi

Kuzey Kore, dün denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.

Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı", denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında ikili görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı.

ABD Başkanı Biden'ın görüşmede ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti.