Kuzey Kore ile Güney Kore arasında tansiyon yükseldi! Hava sahasına giren Kuzey Kore İHA'larına müdahale için havalanan Güney Kore uçağı düşürüldü

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Güney Kore ile Kuzey Kore arasında tansiyon yükseldi. Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının hava sahasına girmesi sonucu uyarı ateşi açtığını duyurdu. Güney Kore ordusu, hava sahasının ihlal edilmesi üzerine savaş uçakları ve helikopterleri havalandırdı.

MÜRETTEBAT KURTULDU

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, İHA'ların Gimpo, Ganghwa Adası ve Paju hava sahasında uçuş yaptığı belirtildi. Açıklamada, müdahale için havalanan KA-1 tipi savaş uçağının Hoengseong bölgesinde düştüğü, mürettebatın kurtulduğu kaydedildi.

GÜNEY KORE SİVİL UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Güney Kore, olayın ardından Incheon ve Gipmho uluslararası havaalanlarında bir saatliğine sivil uçuşları askıya aldı. Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçları en son 2014 ve 2017'de iki ülke arasındaki sınırı geçerek güney hava sahasını ihlal etmişti.