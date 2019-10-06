Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer müzakereler kesildi
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İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuzey Kore ile ABD heyetleri arasında bugün başlayan görüşmeler kesildi. Kuzey Kore Baş Müzakerecisi Kim Myong Gil,"Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi" dedi. ABD ise, "70 yıllık sorun bir günde çözülmez" açıklamasında bulundu
Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore heyetleri arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de çalışma düzeyinde başlatılan ve Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme faaliyetlerinin önlenmesini amaçlayan müzakereler kesildi.
Kuzey Kore Baş Müzakerecisi Kim Myong Gil, ülkesinin Stockholm'deki büyükelçilik binasının önünde yaptığı açıklamada, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:31
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