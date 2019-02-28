Kuzey Kore ile Anlaşma İmzalamama Kararı Aldık"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldıklarını belirtti.



Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasının ardından basın toplantısı düzenledi.



Trump, "Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık." ifadesini kullanarak, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların şimdilik devam edeceğini söyledi.



ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer ve füze testleri yapmama konusunda söz verdiğini de dile getirdi.



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sevgilisi Ahmet Kural'la Şiddet Gerekçesiyle Mahkemelik Olan Sıla, Amerika Medyasına Haber Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Damadı ve Başdanışmanı Kushner'i Kabul Etti

Maduro, Sorularını Beğenmediği Bir Grup Gazeteciyi Sınır Dışı Etti

Irak'tan Dünyayı Ayağa Kaldıracak İddia: DEAŞ Lideri ABD'nin Koruması Altında Geziyor