Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 2 yeni füze fırlattı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 2 yeni füze fırlattı

09.10.2022 09:25
Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 2 yeni füze fırlattı

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze ateşlediği bildirildi.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze ateşlediği bildirildi. Füzeler, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşerken, Japonya hükümeti Pyongyang'ı kınadı.

Uluslararası kamuoyunun tepkileri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen ardı ardına füze denemeleri gerçekleştiren Kuzey Kore bir kez daha bölgede gerilimi artırdı. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze ateşlediği bildirildi. Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı Toshiro Ino, füzelerin 100 kilometre irtifada 350 kilometre yol aldıktan sonra Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi. Uçak ve gemilere yönelik bir hasar tespit edilmediğini de kaydeden Ino, hükümetin füzelerin denizaltından fırlatılan balistik füzeler olma ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı. Pyongyang'ın eylemlerinin "Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini" ifade eden Ino, "Bu nedenle füze denemelerini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Kuzey Kore'den 25. füze denemesi

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füzeleri yerel saatle 01.47 ve 01.53 sıralarında ateşlediğini duyurdu. Güney Kore ordusu ise, fırlatılan füzelerin kısa menzilli balistik füze olduğunu bildirdi. Son gelişme ile birlikte Pyongyang'ın bu yılın başından beri gerçekleştirdiği füze denemelerinin sayısı 25'e yükseldi. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Japon Denizi, Kuzey Kore, Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 2 yeni füze fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 2 yeni füze fırlattı - Son Dakika
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