Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı - Son Dakika
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Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı

05.06.2022 09:37
Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 8 kısa menzilli füze fırlattığı bildirilirken füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıklayan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 8 kısa menzilli füze fırlattığı bildirilirken füzelerin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıklayan Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ettiğini söyledi.

Füze programına yeniden hız kazandıran ve son aylarda birçok füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin, bugün yılın 17'nci füze denemesini gerçekleştirdiği bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Bakanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Sunan bölgesinden yerel saatle 09.08 ile 09.43 saatleri arasında 8 kısa menzilli balistik füze ateşlendiği açıklandı. Japonya hükümeti de denemeleri doğrularken Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Japon Denizi istikametine doğru fırlatılan füzelerin 300 ila 400 kilometre arasında mesafe kat ettiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise hükümetin Kuzey Kore'yi diplomatik yollardan protesto ettiğini ifade ederek füze denemesini kınadı. Başbakan Kishida açıklamasında, "Bu tür eylemler uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ediyor. ABD ve Güney Kore ile yakın koordinasyon içinde bilgi toplamak ve gerekli tedbirleri almak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kishida füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtirken bölgede seyir halinde olan uçak ve gemilere ilişkin bir hasarın tespit edilmediği öğrenildi.

Kuzey Kore, en son geçtiğimiz 25 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, Güney Kore ve Japonya gezisinin hemen ardından bir dizi füze denemesi yapmıştı. Öte yandan Pyongyang'ın 2017'den bu yana ilk kez bir nükleer test yapmaya hazırlandığı iddia edilmişti. - PYONGYANG

YORUMLAR
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Kuzey Kore kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptı Kuzey Kore kısa menzilli 8 balistik füze denemesi yaptı Kişida, NATO Liderler Zirvesine katılan ilk Japon Başbakan olabilir Kişida, NATO Liderler Zirvesine katılan ilk Japon Başbakan olabilir
Kaynak: İHA

Japon Denizi, Kuzey Kore, Japonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine 8 füze fırlattı - Son Dakika
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