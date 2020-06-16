Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nu hedef aldı - Son Dakika

Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nu hedef aldı

Kuzey Kore, Kaesong kentinde fiili bir elçilik olarak işlev gören Kore-İrtibat Bürosu'nu hedef aldı.

Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nu hedef aldı, System.String[]

Kuzey Kore, Kaesong kentinde fiili bir elçilik olarak işlev gören Kore-İrtibat Bürosu'nu hedef aldı. Güney Kore sınırına yakın olan kentte, binanın imhası sırasında meydana gelen patlamanın ise endişe yarattığı bildirildi.

Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırında yer alan Kaesong kentinde meydana gelen patlamanın nedeni ortaya çıktı. Güney Koreli yetkililer, Kaesong'daki fiili bir elçilik olarak işlev gören, resmi diplomatik ilişkilerin yokluğunda Kuzey ve Güney Kore'nin ortak irtibat bürosu olan Kore-İrtibat Bürosu'nun imha edildiğini doğruladı. İmha sırasında meydana gelen patlama endişeye neden olmuştu.

KIM JOGN-UN'UN KIZ KARDEŞİ, "ÇÖKÜŞÜNE TANIK OLACAKSINIZ" DEMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'yi 'düşman' olarak nitelendirdi. Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında bulunan Kore-İrtibat Bürosu'nu ise 'işe yaramaz' olarak değerlendirerek, "Yakında çöküşüne tanık olacaksınız" demişti.


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Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nu hedef aldı - Son Dakika Dünya

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