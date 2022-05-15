Kuzey Kore Kovid-19'un Yayılmasını Önlemek İçin Sıkı Önlemler Alıyor - Son Dakika
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Kuzey Kore Kovid-19'un Yayılmasını Önlemek İçin Sıkı Önlemler Alıyor

15.05.2022 11:33
Kuzey Kore Kovid-19'un Yayılmasını Önlemek İçin Sıkı Önlemler Alıyor

PYONGYANG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı Cumartesi günü, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Halk Sağlığı Bakanlığı'nın, devlet salgın önleme çalışmalarının maksimum acil durum sistemine geçirilmesi konusunda sıkı önlemler aldığını bildirdi.

PYONGYANG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı Cumartesi günü, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Halk Sağlığı Bakanlığı'nın, devlet salgın önleme çalışmalarının maksimum acil durum sistemine geçirilmesi konusunda sıkı önlemler aldığını bildirdi. Haberde bakanlığın, acil bir istişare toplantısı düzenleyerek salgının ülkede yayılmasını durdurmak ve kontrol altına almak ve yayılmanın kaynağını erken bir tarihte bertaraf etmek amacıyla ateşi olanları bir an önce iyileştirmek için yapılması gerekenleri titizlikle organize ettiği belirtildi. Ajans, söz konusu toplantıda, ateşi olanların bilimsel esaslara göre tespit, muayene ve tedavi edilmesinin yanı sıra bu kişilere gerekli ilaçların tedariki konularının ele alındığını söyledi.

Habere göre, ülkenin tamamında kapanmanın uygulandığı Kuzey Kore'de sağlık bakanlığı, ilaç tedariki ve tedavi konularında tüm sorunların çözümü için zamanında önlem alınması amacıyla başkent Pyongyang'a ve diğer vilayetlere görevliler gönderdi. Haberde ayrıca, gerekli bölgelerde yeni eczaneler açıldığı ve ateşi olan kişilere doktorların reçete ettiği tıbbi malzemelerin tam olarak temin edildiği de kaydedildi. Ajansın haberine göre bakanlık Kuzey Kore'de halk sağlığı alanında çalışan bütün tıbbi yetkililerin yanı sıra tıp fakültelerinin öğretim üyeleri ile lisans ve lisansüstü öğrencilerini de ateşli kişileri bulup derhal ve bilimsel olarak tedavi etmek üzere seferber etti. Kuzey Kore Perşembe günü, dünyada pandeminin ilanından iki yıldan uzun bir süre sonra, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının teyit edildiğini duyurmuştu.

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Kuzey Kore, Pyongyang, Kore, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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