Kuzey Kore, Kumgang Dağı'nda Güney'in yaptığı tesisleri yıkacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kumgang Dağı bölgesindeki Elmas Dağı tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması talimatını verirken, Güney Kore kendilerine ait mülklere sahip çıkacaklarını kaydetti.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkililerle konuyu görüşmesinin ardından Seul yönetimi tarafından Elmas Dağı tatil beldesinde inşa edilen tesislerin hepsinin yıkılması ve Kumgang Dağı'nın doğal manzarasına uyumlu yeni modern tesislerin inşa edilmesi talimatını verdi.

Kim'in bölgeyi ziyareti sırasında tesisleri "perişan ve ulusal karakterden yoksun" olarak nitelendirdiği ve "ulusal karakterden yoksun karmaşık binaları afet bölgesindeki geçici çadırlara benzettiği" bildirildi.

Kuzey Kore lideri, önceki dönemlerde bazı politikaların Kuzey'i, Güney Kore'ye bağımlı hale getirdiği eleştirisinde bulunarak, Kumgang Dağı bölgesini kendilerinin geliştirebileceklerini söyledi.

Kim, "Yanlış politikalarından dolayı turizm bölgesi on yıldan fazla bakımsız kalmış." diye konuştu.

Güney Kore görüşme tekliflerine açık

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Sang-min ise turistik bölgede kendilerine ait mülklere sahip çıkacaklarını vurgulayarak, tesislerle ilgili Kuzey'in muhtemel görüşme tekliflerini de kabul edeceklerini belirtti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Stratejisi Enstitüsünden Lim Soo-ho da Kuzey Kore'nin Güney'in yardımı olmadan bölgeyi geliştirmekte zorluk yaşayacağını savundu.

Lim, Kuzey Kore'nin ulaşım altyapısı yeterince uygun olmadığından bölgeye Çinli turist çekemeyeceğini ve bölgenin güneyli turistlere bağımlı kalacağını belirterek, "Kim, büyük bir turistik bölge oluşturmak istiyor ama Wonsan Kalma Havaalanı'ndan turistlerin bölgeye ulaşımı için büyük bir ulaşım altyapısı gerekir. Bu da şu anki yaptırımlarla oldukça zor olur." değerlendirmesinde bulundu.

Tatil beldesinde Güney Koreli bir turistin vurulmasının ardından Seul yönetimi, 2008 yılında bölgeye yapılan turları iptal etmişti. Elmas Dağı tatil beldesi turları, iki taraf arasındaki iş birliğinin büyük bir sembolü olarak görülüyordu.

Koreler arasında yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen yıl 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında bu kez Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Ayrıca ortak bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edilmiş, iki ülkenin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı kaydedilmişti.