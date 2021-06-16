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Kuzey Kore lideri acil çağrıda bulundu! Kim, kıtlığa karşı "endişe verici" dedi - Son Dakika

Kuzey Kore lideri acil çağrıda bulundu! Kim, kıtlığa karşı "endişe verici" dedi

16.06.2021 18:34

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ülkede hızla azalan yiyecek stokuna karşı yetkilileri çözüm bulmaya yönlendirdi. Kim, ülkenin "mevcut uluslararası durumla" nasıl başa çıkması gerektiği konusunda parti yetkililerinin acilen hareket geçmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore'de son dönemde yaşanan yiyecek kıtlığı, devletin zirvesini de alarma geçirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin genel kurul toplantısında kıtlık konusunu gündeme getirdi.

ENDİŞE VERİCİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya olduğunun sinyalini veren Kim, tarım sektörünün geçtiğimiz yıl meydana gelen sellerin yol açtığı hasar nedeniyle tahıl üretimi planının yerine getirilemediğini, bunun sonucunda gıdadaki durumun "endişe verici" olduğunu ifade etti.

KARANTİNA SÜRESİNİ UZATACAKLAR

Kuzey Kore lideri, parti yetkililerini tarımsal üretimi artırmanın yollarını bulmaya çağırırken, ekonomik krize rağmen korona virüs salgını nedeniyle karantina kısıtlamalarını uzatacağını kaydetti.

PARTİ YETKİLİLERİNİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Kuzey Kore'ye nükleer ve balistik füze programları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar devam ederken Kim, ülkenin "mevcut uluslararası durumla" nasıl başa çıkması gerektiği konusunda parti yetkililerini harekete geçmeye çağırdı.

Kuzey Kore, koronavirüs nedeniyle en büyük ticaret ortağı Çin ile olan sınırını kapatırken, ülkedeki gıda krizi giderek derinleşti. Tıbbi altyapısı da zayıf olan ülkede ilaç sıkıntısı da yaşanıyor.

Kuzey Kore lideri acil çağrıda bulundu! Kim, kıtlığa karşı endişe verici dedi

İşçi Partisi, Kuzey Kore, Tarım, Kore, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Kore lideri acil çağrıda bulundu! Kim, kıtlığa karşı 'endişe verici' dedi - Son Dakika


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