'Kuzey Kore lideri hasta değil, koronavirüs yüzünden inzivaya çekilmiş olabilir' - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 'Kuzey Kore lideri hasta değil, koronavirüs yüzünden inzivaya çekilmiş olabilir' - Son Dakika Dünya

'Kuzey Kore lideri hasta değil, koronavirüs yüzünden inzivaya çekilmiş olabilir'

6 saat önce

Güney Koreli ve ABD'li yetkililer, haftalardır kamuoyu önüne çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iddia edildiği gibi hasta olmadığını ve koronavirüs salgınından korunmak için inzivaya çekilmiş olabileceğini söyledi.

'Kuzey Kore lideri hasta değil, koronavirüs yüzünden inzivaya çekilmiş olabilir', System.String[]

Güney Koreli ve ABD'li yetkililer, haftalardır kamuoyu önüne çıkmayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iddia edildiği hasta olmadığını ve koronavirüs salgınından korunmak için inzivaya çekilmiş olabileceğini söyledi.

Salgının başladığı ülke olan Çin'le sınır komşu olmasına rağmen Kuzey Kore'de henüz hiç koronavirüs vakası rapor edilmedi.

Ancak İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi salgının burada da başladığına inanıldığını yazdı.

Kuzey Kore liderinin 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung'un doğum günü kutlamalarına ilk kez katılmaması ve 11 Nisan'dan bu yana halkın önüne çıkmaması spekülasyonlara yol açmış, Kim'in kalp ameliyatı geçirdiği hatta öldüğü söylentileri çıkmıştı.

'Sıra dışı bir durum yok'

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kuzey Kore liderinin önlem olarak kutlamalara katılmamış olabileceğini söyledi.

Kim Yeon-chul, parlamentodaki konuşmasında "İstihbarat bilgilerimize dayanarak [Kuzey Kore'de] sıra dışı bir işaret olmadığını rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız. Evet, iktidara geldiğinden bu yana kutlamaların hiçbirini kaçırmadı ama ülkede koronavirüs salgını endişesiyle birçok etkinlik ve kutlama iptal edildi" dedi.





"Kalp ameliyatı yalan haber"

Bakan Kim, Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiği yönündeki iddiaları "sahte haber" diye niteledi, Kim Jong-un'un Ocak ayından bu yana en az iki kez, üç hafta süreyle hiç kamuoyuna çıkmadığını hatırlattı.

ABD'li yetkililer de Reuters ajansına, Kuzey Kore liderinin koronavirüsten korunmak için özel treniyle doğudaki liman kenti Wonsan'a gittiğine inandıklarını söyledi.

Kuzey Kore lideri en son 18 gün önce İşçi Partisi'nin politbüro toplantısında görüntülenmişti. O tarihten bu yana devlet medyası Kim'in hiçbir fotoğrafını yayımlamadı.

Ancak devlet medyası dünya liderlerine gönderdiği diplomatik mesajlar ve Kuzey Kore liderinin günlük faaliyetlerine ilişkin haberlere yer vermeye devam etti.

Washington merkezli "38 North" adlı Kuzey Kore izleme projesi, uydu görüntülerine dayanarak Kim'in özel treninin Wonsan'daki bir istasyonda beklediğini duyurmuştu.

'Kuzey Kore liderinin tekneleri faal'

Merkezi ABD'de bulunan NK News sitesi, Kuzey Kore liderinin sık sık kullandığı teknelerinin tüm ay boyunca hareket halinde olduğunu duyurdu.

Kuzey Kore, salgının ilk haftalarında Çin sınırını kapatmıştı. Binlerce kişi karantinaya alınırken kutlama ve etkinliklerin sayısı azaltılmıştı.





Ancak gözlemciler, Kuzey Kore rejiminin ülkede hiç koronavirüs vakası görülmediği yönündeki açıklamalarına şüpheyle yaklaşıyor.

Kuzey Kore'nin Dünya Sağlık Örgütü'ndeki temsilcisi Edwin Salvador, geçen haftaki açıklamasında 17 Nisan'a kadar toplam 740 kişiye Covid 19 testi yaptıklarını ve tüm sonuçların negatif çıktığını söylemişti.

Salvador'a göre Aralık'tan bu yana 25.000'den fazla kişi karantinadan çıktı.

Kuzey Kore'yle ilgili haberler yapan Osaka merkezli Asia-Press sitesinin yöneticisi Jiro Ishimaru, Kim'in kendini tecrit etmesinin, ülkede salgının başladığının göstergesi olduğunu savundu.

'Ya kendisi ya da çevresindekiler virüse yakalanmış olabilir'

Yakın bir zaman önce Çin sınırında Kuzey Korelilerle konuştuğunu söyleyen Ishimaru, Guardian'a "Öldüğünü sanmıyorum. Böyle olsaydı, çok belirgin işaretler olurdu. Bir senaryoya göre ya kendisi ya da çevresindeki insanlar koronavirüse yakalandı ve kendisini korumaya aldı" dedi.

Ishimaru'ya göre bir başka teori de şu:

"Kuzey Kore lideri treninin uydulardan izlendiğini biliyor. Treni Wonsan'a göndererek tatile çıktığı izlenimini vermek istemiş olabilir. Kendisini başka bir yerde tecrit etmiş olması muhtemel. Şimdi herkesin gözü Wonsan'da. Yani herkesi kandırıyor olabilir."

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:10 


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