Kuzey Kore lideri Kim, "ABD tehditlerine karşı duruşundan ötürü" Putin'i övdü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ABD'nin yol açtığı zorluklar ve tehditlerin üstesinden geldiği ve devletin itibarıyla temel çıkarlarını kararlılıkla savunduğu" övgüsünde bulundu.

Kore Merkez Haber Ajansı'nın haberine göre, Kim, Putin'in 70. doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Kim, mesajında, Putin'in uzun süredir devlet başkanlığının ağır sorumluluğuyla enerjik faaliyetler yürüttüğünü ve güçlü bir Rusya inşa etme, büyük stratejik hedefine ulaşmada dikkate değer başarılar elde ettiğini belirtti.

Rusya'nın ABD'ye karşı kararlılıkla mücadele ettiğini aktaran Kim, "Bugün Rusya, ABD'nin ve ona bağlı güçlerin meydan okumalarını ve tehditlerini eziyor, devletin itibarını ve temel çıkarlarını kararlılıkla savunuyor. Sizin üstün liderliğiniz ve güçlü iradeniz olmadan bu düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim, bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmek için Moskova ile bağları güçlendirme vaadinde bulunurken, "Kuzey Kore ile Rusya arasındaki geleneksel dostluk ve iş birliği ilişkilerinin daha üst bir aşamaya taşınması mücadelesinde iki ülke arasındaki karşılıklı destek ve iş birliğinin daha önce görülmemiş bir şekilde güçlendirilmesinden dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhakını desteklediğini de bildirmişti.

Kuzey Kore'nin, Moskova ve Pekin yönetimleriyle yakın ilişkileri bulunurken, Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmişti.