Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore lideri Kim beyaz atıyla kutsal dağda 'iz bıraktı'
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Kuzey Kore lideri Kim beyaz atıyla kutsal dağda 'iz bıraktı'

6 saat önce

Kuzey Kore medyası ülke lideri Kim Jong Un'a ait yeni fotoğraflar paylaştı. Kim'in beyaz bir at üzerinde çeşitli yerlerde çekilmiş fotoğraf serisine yenileri eklenirken Kim bu kez Korelilerce kutsal kabul edilen Paektu dağında poz verdi

Kuzey Kore lideri Kim beyaz atıyla kutsal dağda 'iz bıraktı', System.String[]

Kuzey Kore medyası ülke lideri Kim Jong Un'a ait yeni fotoğraflar paylaştı. Kim'in beyaz bir at üzerinde çeşitli yerlerde çekilmiş fotoğraf serisine yenileri eklenirken Kim, bu kez Korelilerce kutsal kabul edilen Paektu dağında poz verdi. Medya, Kim'in diz seviyesine kadar olan karda ayak basılmamış yerlerde izini bırakarak kutsal bir ritüel sergilediğini yazdı.


Güçlü sembolizm taşıdığı belirtilen bu dağın Kim'in politikalarında değişimi ve yeniliği haber verdiği ileri sürüldü. Fotoğrafta Kim, içlerinde eşi Ri Sol'un da olduğu bir grup atlıya öncülük ederken görülüyor ve üzerinde daha önce silah denemelerinde giydiği kabanı var.

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Kim Jong Un, Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:28 
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