Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore Lideri Kim Çin'de

Kuzey Kore Lideri Kim Çin'de

1 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 günlük ziyaret için gittiği Çin'de başkent Pekin'e ulaştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Çin'de, System.String[]
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 günlük ziyaret için gittiği Çin'de başkent Pekin'e ulaştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'da yer alan habere göre, Kim ve eşi Ri Sol-ju'yu taşıyan özel tren sabah saatlerinde başkent Pekin'deki yüksek güvenlikli tren istasyonuna vardı.

Kim ile ülkeye gelen heyette, Kuzey Kore'nin ABD ile nükleer müzakerelerin sürdürülmesinden sorumlu İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-çol, Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ve Savunma Bakanı No Kwang-çol'un bulunduğu bildirildi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua da Kim ve heyetinin ülkede bulunduğunu doğruladı.

Kim'in 4 günlük ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cınping ile görüşecek.

Ziyarette, Kuzey ile Güney Kore arasındaki barış görüşmeleri ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile yapılacak müzakerelere ilişkin detayların ele alınması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Kore, Güncel
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