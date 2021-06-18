Üye Girişi
Kuzey Kore lideri Kim'den ABD mesajı: "Diyaloğa da yüzleşmeye de hazırlanmalıyız" - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim'den ABD mesajı: "Diyaloğa da yüzleşmeye de hazırlanmalıyız"

18.06.2021 09:41
Kuzey Kore lideri Kim'den ABD mesajı:

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle hem diyaloğa hem de yüzleşmeye hazır olunması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle hem diyaloğa hem de yüzleşmeye hazır olunması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan ABD'nin yeni yönetimine yönelik ilk mesaj geldi. İktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesinin dün gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısına katılan Kim, yeni ABD yönetiminin politika eğilimine yönelik ayrıntılı analiz yaptı. Kim, "Hem diyalog hem de yüzleşme, devletimizin onurunu ve bağımsız kalkınma konusundaki çıkarlarını korumak için özellikle yüzleşmeye tam olarak hazırlanmalıyız" dedi. Kore yarımadasındaki durumu istikrarlı bir şekilde kontrol altına almaya yönelik çabaları yoğunlaştırma çağrısında bulunan Kuzey Kore lideri Kim, bölgede hızla değişen duruma net ve çabuk tepki verme ve bununla başa çıkmanın önemini dile getirdi.

YENİ DİYALOG UMUDU

Toplantıda Kim'in nükleer silahlardan ve kıtalararası balistik füzelerden söz edip etmediği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. Joe Biden yönetiminin Ocak ayında iktidara gelmesinden bu yana ilk kez Biden yönetimiyle görüşme isteğini açıkça dile getirdiği ifade edilen Kim'in son çıkışı, yaklaşık 18 aydır beklemede olan nükleer silahlardan arındırma müzakereleri konusunda yeni umutların doğmasına neden oldu.

KITLIK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Kim, 2 gün önce kamuoyuna yansıyan bir diğer açıklamasında ülkenin gıda kıtlığı ile karşı karşıya olduğunun sinyalini vermişti. Tarım sektörünün geçtiğimiz yıl meydana gelen seller nedeniyle tahıl üretim hedefini tutturamadığını belirten Kim, gıda arzında durumun "endişe verici" olduğunu ifade etmişti. Bu nedenle Kim'in son açıklaması, Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'nin nükleer ve balistik füze programı nedeniyle yaptırım uyguladığı Pyongyang'ı yaşanılan zorlu ekonomik süreçten kurtarmak üzere atılan bir taktik adım olarak yorumlandı.

(Burak Ersoy/İHA)

Kuzey Kore lideri Kim'den ABD mesajı: Diyaloğa da yüzleşmeye de hazırlanmalıyız
Kuzey Kore lideri Kim'den ABD mesajı: Diyaloğa da yüzleşmeye de hazırlanmalıyız
Kuzey Kore lideri Kim'den ABD mesajı: Diyaloğa da yüzleşmeye de hazırlanmalıyız
Kuzey Kore lideri Kim'den ABD mesajı: Diyaloğa da yüzleşmeye de hazırlanmalıyız
Kuzey Kore lideri Kim'den ABD mesajı: Diyaloğa da yüzleşmeye de hazırlanmalıyız

Amerika Birleşik Devletleri, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Kore, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuzey Kore lideri Kim'den ABD mesajı: 'Diyaloğa da yüzleşmeye de hazırlanmalıyız' - Son Dakika


Son Dakika

Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz 12:02 Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı 11:52 Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti 11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti 11:41 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı 11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 10:17 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
12:01 Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı         
12:03
Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı         
11:53
AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir         
11:48
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi         
11:39
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 12:10:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Kore lideri Kim'den ABD mesajı: "Diyaloğa da yüzleşmeye de hazırlanmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement