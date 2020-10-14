Kuzey Kore lideri Kim'den binlere yeni konut sözü - Son Dakika

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, tropik fırtınanın vurduğu bölgelerde 5 yıl içinde 25 bin konut inşa etme sözü verdi.

Şiddetli tropik fırtınaların vurduğu Kuzey Kore ülkedeki hasarı onarmaya çalışıyor. Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, fırtınadan en ağır etkilenen bölgeleri ziyaretinin ardından bugün yaptığı açıklamada, halka üzüntülü olduğunu ileterek hasar alan evlerin yenilenmesi için 5 yıl içinde 25 bin ev inşa edileceğini açıkladı. Kim, ordunun Güney Hamgyong eyaletindeki Komdok bölgesinde en az 2 bin 300 konutun yüzde 60'nın tamamlandığını belirtti.

(İHA)