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Kuzey Kore lideri Kim'den, Çin Devlet Başkanı Şi'ye olimpiyat tebriki - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim'den, Çin Devlet Başkanı Şi'ye olimpiyat tebriki

22.02.2022 10:25
Kuzey Kore lideri Kim'den, Çin Devlet Başkanı Şi'ye olimpiyat tebriki

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pekin Kış Olimpiyatları'nın "başarılı" kapanışı dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i tebrik etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pekin Kış Olimpiyatları'nın "başarılı" kapanışı dolayısıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i tebrik etti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kim'in, sözlü mesajında Pekin Kış Olimpiyatları'nın "özgün ve özel bir spor festivali olarak muhteşem şekilde organize edilmesi" dolayısıyla Şi'ye içten tebriklerini ilettiğini duyurdu.

Kim, dünya genelindeki şiddetli sağlık krizi ve düşman güçlerin çabalarına rağmen, Çin'in yorulmak bilmeyen çabalarıyla olimpiyatlar tarihinde silinmez bir iz bıraktığını kaydetti.

Kuzey Kore ve Çin'in ikili stratejik iş birliğini güçlendirerek ABD ve onun müttefiklerinin düşmanca politikalarını ve askeri tehditlerini boşa çıkardığını ifade eden Kim, ikili ilişkileri daha da pekiştirme sözü verdi.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat arasında Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde yapılmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Kuzey Kore, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore lideri Kim'den, Çin Devlet Başkanı Şi'ye olimpiyat tebriki - Son Dakika


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