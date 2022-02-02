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Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi

02.02.2022 12:07
Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju 5 ay sonra ilk kez, Çin Yeni Yılı kutlamalarında görüntülendi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi Ri Sol Ju 5 ay sonra ilk kez, Çin Yeni Yılı kutlamalarında görüntülendi.

Geleneksel 12 Hayvanlı Çin Ay takvimine göre kaplan yılına giren Asya ülkelerinde kutlamalar yapılıyor. Kuzey Kore de Çin yeni yılı kapsamında ülke genelinde etkinlikler düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, eşi Ri Sol Ju ile birlikte başkent Pyongyang'da düzenlenen bir konsere katıldı. Ri Sol Ju, 5 ay sonra ilk kez bir etkinliğe katılarak halkın önüne çıktı. Kim ve Ri, konserin ardından şarkıcılar ve izleyicilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Ri Sol Ju, son olarak 9 Eylül'de Kumsusan Güneş Sarayı'nda ülkenin kuruluş yıldönümü için düzenlenen törende görülmüştü.

(İHA)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri, aylar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
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