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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı

29.05.2021 11:34

Akılalmaz karar ve yöntemleriyle sık sık gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin'den uçan kuşların koronavirüs taşıdığını ileri sürdükten sonra adeta güvercinlere savaş açtı. Sokak kedilerinin de koronavirüs yaydığını iddia eden Kim, masum hayvanların da toplatılması istediğini söyledi.

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin tartışmalı lideri Kim Jong-un, tepki çeken kararlarına bir yenisini ekledi. Komşu ülke Çin'den uçtuğunu tahmin ettiği güvercinlere savaş açan Kim Jong-un, korona yaydığı düşüncesiyle hayvanların öldürülmesini emretti.

SOKAK KEDİLERİ SORUMLU TUTULDU

Virüsün yayılmasından sokak kedileri de sorumlu tutuldu. Kim, onların da toplatılmasını istedi. Hyesan ve Sinuiju şehirlerindeki yetkililer, kentte yaşayan vatandaşlarına "Güvercinleri ve kedileri ortadan kaldırın" talimatı verdi.

20 GÜN GÖZALTINDA TUTULDULAR

Hyesan'da yaşayan dört kişilik bir aile ise, bir kediye gizlice baktığı için gözaltına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre aileye 20 gün ceza verildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı

Çin Halk Cumhuriyeti, Savaş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (3)
  • Melahat Can: Zalmler için cehennem açmış kapısını bekliyor şaron gitti darısı natunyanın bu zalimin başına nerede varsa gebersinler Cevap Yaz 33 5 Yayından Kaldır
  • Murat DEMİREGER: Mao da zamanında, Çin'de serçeleri toplatıyordu. En fazla serçe vuran köy halkına ödüller dağıtıyordu. Sonra, ekinleri istila eden böcekler ve çekirgelerin istilasına uğrayıp, büyük zarara girdiler. Şehirlerdeki fare gibi haşerat popülasyonunu arttırmak için iyi bir hamle yapmışlar, kedileri toplatmakla. Kısa süre sonra, "fareli şehrin kavalcısı" masalının, Kore versiyonunu yakında yine okuruz burada. Kedi diyerek geçmemek lazım. Onlar, hem bizlerin, hem de şehirlerimizin gizli koruyucularıdır. Cevap Yaz 63 0 Yayından Kaldır
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