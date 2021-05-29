Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin tartışmalı lideri Kim Jong-un, tepki çeken kararlarına bir yenisini ekledi. Komşu ülke Çin'den uçtuğunu tahmin ettiği güvercinlere savaş açan Kim Jong-un, korona yaydığı düşüncesiyle hayvanların öldürülmesini emretti.
Virüsün yayılmasından sokak kedileri de sorumlu tutuldu. Kim, onların da toplatılmasını istedi. Hyesan ve Sinuiju şehirlerindeki yetkililer, kentte yaşayan vatandaşlarına "Güvercinleri ve kedileri ortadan kaldırın" talimatı verdi.
Hyesan'da yaşayan dört kişilik bir aile ise, bir kediye gizlice baktığı için gözaltına alındı. Yetkililerden alınan bilgiye göre aileye 20 gün ceza verildi.
Son Dakika › Dünya › Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı - Son Dakika Dünya