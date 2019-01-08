Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'dan Çin'e Sürpriz Ziyaret
1 saat önce
Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Çin'e sürpriz bir ziyarette bulundu.
Kuzey Kore
Lideri Kim Jong Un
'un Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile görüşmek üzere Çin'e sürpriz bir ziyarette bulundu. Çin Hükümeti, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un Çin'e ziyarette bulunduğunu bildirdi. Kim'i taşıyan trenin, dün yerel saatle 22.15'te Çin'in sınır kenti Dandong'a ulaştığı belirtilen açıklamada, trenin bu sabah itibariyle de başkent Pekin
'e ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Perşembe gününe kadar sürecek olan ziyarette Kim Jong Un'a eşi Ri Sol Ju ve bir dizi üst düzey yetkili eşlik edecek. ABD
Başkanı Donald Trump
, geçtiğimiz günlerde Kuzey Koreli mevkidaşı ile yapacakları ikinci yüz yüze görüşmenin tarihi ve yeri üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Kim Jong Un, Trump ile yaptığı ilk görüşmenin öncesinde ve hemen sonrasında da Çin'e ziyaretler gerçekleştirmiş, Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmüştü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:36 Kaynak: İHA
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