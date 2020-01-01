Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer tehdit: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer tehdit: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak - Son Dakika Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer tehdit: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak

6 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar konusunda geri adım atmaması üzerine ülkesinin nükleer programa geri döneceğini ve dünyaya 'yeni bir stratejik silah' kısa zamanda tanıtacağını duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer tehdit: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak, System.String[]

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar konusunda geri adım atmaması üzerine ülkesinin nükleer programa geri döneceğini ve dünyaya 'yeni bir stratejik silahı' kısa zamanda tanıtacağını duyurdu.


Kim Jong-un, çarşamba günü İşçi Partisi'nin merkez yönetme kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ABD ile müzakerelerden öngörülen sürede sonuç alınamadığını söyleyerek ülkesinin nükleer silah geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:22 
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