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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan nükleer tehdit: Dünya yeni stratejik silahımızla tanışacak
6 saat önce
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar konusunda geri adım atmaması üzerine ülkesinin nükleer programa geri döneceğini ve dünyaya 'yeni bir stratejik silah' kısa zamanda tanıtacağını duyurdu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar konusunda geri adım atmaması üzerine ülkesinin nükleer programa geri döneceğini ve dünyaya 'yeni bir stratejik silahı' kısa zamanda tanıtacağını duyurdu.
Kim Jong-un, çarşamba günü İşçi Partisi'nin merkez yönetme kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ABD ile müzakerelerden öngörülen sürede sonuç alınamadığını söyleyerek ülkesinin nükleer silah geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:22
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