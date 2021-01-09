Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un: "Dış politikamız en büyük düşmanımız ABD'yi bastırmaya odaklanmalı" - Son Dakika

Kuzey Koreli lideri Kim Jong-un İşçi Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada, "Dış politika faaliyetlerimiz, en büyük düşmanımız ve yenilikçi gelişimimizin önündeki ana engelimiz olan ABD'yi bastırmaya odaklanmalı ve yeniden yönlendirilmelidir" dedi.

Kuzey Koreli lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang'da düzenlenen İşçi Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada nükleer silahlanma konusuna ve ABD'de başkanlığı Kongre tarafından onaylanan Joe Biden'ın göreve gelmesine sayılı günler kala ABD ile ilişkilere değindi. Kim Jong-un, Beyaz Saray'a kim gelirse gelsin, Washington yönetiminin düşmanca politikalarının değişmeyeceğini, ancak bu politikalardan vazgeçmenin Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin anahtarı olacağını ifade etti. Kim Jong-un, "Dış politika faaliyetlerimiz, en büyük düşmanımız ve yenilikçi gelişimimizin önündeki ana engelimiz olan ABD'yi bastırmaya odaklanmalı ve yeniden yönlendirilmelidir" dedi.

ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın göreve gelecek olmasına yönelik, "ABD'de iktidarda kim olursa olsun, ABD'nin gerçek doğası ve Kuzey Kore'ye yönelik temel politikaları asla değişmez" diyen Kim Jong-un, "anti-emperyalist, bağımsız güçler" ile bağlarını genişletme sözü verdi.

Kim Jong-un Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını kötüye kullanmayacağını, ancak ülkenin önleyici ve misilleme saldırı yetenekleri ve çeşitli boyutlardaki savaş başlıkları dahil olmak üzere nükleer cephaneliğini genişleteceğini belirtti. Kuzey Kore'nin farklı yeni silahların test edilmesi ve üretimi için hazırlandığını aktaran Kim Jong-un, nükleer denizaltıyla ilgili araştırmanın neredeyse tamamlandığını söyledi. - PYONGYANG