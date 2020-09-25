Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore'den özür diledi - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore'den özür diledi

Güney Kore, iki ülkenin deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore birliklerinin Güney Koreli görevliyi öldürüp bedeni yakmasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un özür dilediğini duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore'den özür diledi, System.String[]

Güney Kore, iki ülkenin deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore birliklerinin Güney Koreli görevliyi öldürüp bedeni yakmasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un özür dilediğini duyurdu. Yetkilinin korona virüsle mücadele tedbirlerinin bir parçası olarak vurulduğu belirtildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktörü Suh Hoon yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Kuzey Kore sularına giren 47 yaşındaki Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı yetkilisinin Kuzey Kore tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesinden dolayı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un özür dilediğini duyurdu. Hoon, Kim Jong-un'un Güney Koreli yetkilinin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini, korona virüsle mücadele tedbirlerinin bir parçası olarak vurulduğunu söylediğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e olayla ilgili bir mektup gönderdiği aktarıldı. Deniz sınırında faaliyet gösteren Kuzey Kore birliklerinin, sularına giren Güney Koreli yetkiliye 10 elden fazla ateş açıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU

Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü iki ülkenin deniz sınırında yer alan Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore birliklerinin Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı'nda görevli 47 yaşındaki adamın ateş açılarak öldürdüğünü duyurulmuştu. Öldürülen yetkilinin 500 tonluk gemiyle denetleme görevindeyken kaybolduğu vurgulanmıştı. Açıklamada, "Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizine göre Kuzey Kore, adamı sularında buldu ve ona ateş edip bedenini yakarak şiddet suçu işledi. Ordumuz böylesine acımasız bir eylemi şiddetle kınıyor ve Kuzey Kore'yi şiddetle bir açıklama yapmaya, sorumluları cezalandırmaya çağırıyor" denilmişti.

Öte yandan Temmuz 2008'den bu yana ilk kez Kuzey Kore, sivil bir Güney Koreliyi vurarak öldürdü. Temmuz 2008'de Kumgang mesire alanında yasaklı bölgeye girmesi sonucu Park Wang-ja, Kuzey Koreli yetkililer tarafından ateş açılarak öldürülmüştü.

(İHA)

Kim Jong Un, Güney Kore, Kuzey Kore, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore'den özür diledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Afgan anne, küçük yaştaki kızıyla evlenmesine izin vermediği genç tarafından öldürüldü Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Aydın'da 2 kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar Diyanet'e 5 bin personel alınacak! İşte kadrolar         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın         
14:21
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi Beyşehirli çiftçi, hobi bahçesinde 1 kilograma ulaşan domates yetiştirdi         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
Kamu kurumlarına girişte getirilen HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir ekmek kapısı oldu Kamu kurumlarına girişte getirilen HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir ekmek kapısı oldu         
12:24
ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor         
11:52
Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı Simit tablasıyla bayılma numarası yapan vicdansız, insanları böyle kandırdı         
11:44
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti         
09:37
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 16:06:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore'den özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei