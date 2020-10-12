Kuzey Kore lideri Kim Jong-un halktan ağlayarak özür diledi - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un halktan ağlayarak özür diledi

12.10.2020 18:34

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İşçi Partisi'nin 75'nci kuruluş yıldönümündeki askeri geçti töreninde yaptığı konuşma sırasında halktan ağlayarak özür diledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İşçi Partisi'nin 75'nci kuruluş yıldönümündeki askeri geçti töreninde yaptığı konuşma sırasında halktan ağlayarak özür diledi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle ciddi ekonomik zorluk yaşadığı iddia edilen Kuzey Kore'de Cumartesi günü başkent Pyongyang'da iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin kuruluşunun 75. yıldönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Tören sırasında halka seslenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya başarılarından dolayı teşekkür etti. Kuzey Kore lideri, konuşmasının ilerleyen dakikalarında ise korona virüs salgınında başarısız olduğunu itiraf ederek, gözyaşları içinde halktan özür diledi. Jong-un, "Halkımız bana güvendi ve umut bağladı. Ama ben bunlara yeterince cevap veremedim. Bunun için çok üzgünüm. Çabalarım ve samimiyetim halkımızın hayatını zorluklardan kurtarmaya yetmedi. Ancak insanlarımız bana her zaman inandı ve kesinlikle güvendi. Ne olursa olsun seçimimi ve kararlılığımı destekledi" ifadelerini kullanmasının ardından gözlüklerini çıkararak gözyaşlarını sildi.

(İHA)

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un halktan ağlayarak özür diledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un halktan ağlayarak özür diledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un halktan ağlayarak özür diledi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un halktan ağlayarak özür diledi

İşçi Partisi, Kim Jong Un, Koronavirüs, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore lideri Kim Jong-un halktan ağlayarak özür diledi - Son Dakika

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