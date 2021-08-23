Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı

Verdiği kilolarla çeşitli spekülasyonlara sebep olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu konuyla ilgili herhangi bir dedikodunun yapılmasını önlemek için kilosu hakkında konuşulmasını yasakladı.

20 KİLO VERDİ

Yerel medyadan Radio Free Asia (RFA) bunun, Kuzey Korelilerin Kim'in kilosu hakkında dedikodu yapmasını engellemediğini söyledi. Kim'in bu yıl şimdiye kadar 20 kilo kaybettiği tahmin ediliyor.

SAĞLIK SORUNU YAŞADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bazı uzmanlar, Kim'in zayıflamış görüntüsünün yeni tip koronavirüs nedeniyle ekonomik darboğaz yaşayan ülkenin sakinlerine yönelik kemer sıkma mesajı olabileceğini de ifade ederken, Kim'in sağlık duruma dair şüphelere dikkati çekti. Kim'in verdiği kilolar, ciddi bir sağlık sorunu yaşadığının düşünülmesine neden oldu. Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsü günlerce konuşuldu.

ÜZÜNTÜDEN KİLO VERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Diğer yandan Kuzey Kore liderinin kilo kaybının sağlık nedeniyle değil, ülkenin içinde bulunduğu kıtlık sebebiyle duyduğu üzüntüden olduğu da öne sürüldü.