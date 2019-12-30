Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkesinin güvenliği ve egemenliğinin korunması için 'saldırgan tedbirler' alınacağını söyledi.



Pazar günü İşçi Partisi genel toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, asker ve diplomatlardan Asya ülkesinin güvenliğinin ve egemenliğini sağlanması konusunda "aktif ve saldırgan tedbirler" hazırlamalarını istedi.