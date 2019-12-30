Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi - Son Dakika Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi

6 saat önce

Pazar günü İşçi Partisi genel toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, asker ve diplomatlardan ülkesinin güvenliğinin ve egemenliğini sağlanması için “aktif ve saldırgan tedbirler” almalarını istedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi, System.String[]

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkesinin güvenliği ve egemenliğinin korunması için 'saldırgan tedbirler' alınacağını söyledi.


Pazar günü İşçi Partisi genel toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, asker ve diplomatlardan Asya ülkesinin güvenliğinin ve egemenliğini sağlanması konusunda "aktif ve saldırgan tedbirler" hazırlamalarını istedi.

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İşçi Partisi, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:45 
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