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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke güvenliği için 'saldırgan önlemler' istedi
6 saat önce
Pazar günü İşçi Partisi genel toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, asker ve diplomatlardan ülkesinin güvenliğinin ve egemenliğini sağlanması için “aktif ve saldırgan tedbirler” almalarını istedi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkesinin güvenliği ve egemenliğinin korunması için 'saldırgan tedbirler' alınacağını söyledi.
Pazar günü İşçi Partisi genel toplantısına katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, asker ve diplomatlardan Asya ülkesinin güvenliğinin ve egemenliğini sağlanması konusunda "aktif ve saldırgan tedbirler" hazırlamalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:45
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