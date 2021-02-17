Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi 1 yıl sonra ilk kez kamuoyu önünde - Son Dakika

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi 1 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez halkın önüne çıktı.

Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yayın organı Rodong Sinmun'a göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, 1 yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez görüldü. Devlet medyası, Kim Jong-un'un babasının doğum günü kapsamında ikilinin başkent Pyongyang'daki Mansudae Sanat Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe katıldığını duyurdu. Rodong Sinmun, çiftin sanat tiyatrosunda coşkuyla karşılandığını belirtti.

Ri Sol-ju, önceki yıllarda Kim Jong-un'a geniş kapsamlı etkinliklerde eşlik etmiş, ancak geçtiğimiz yılın Ocak ayından beri görülmemişti. Ri Sol-ju'nun yokluğu nedeniyle sağlığı veya olası bir hamileliği konusunda birçok iddia ortaya atılmıştı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi de Ri'nin Covid-19 ile ilgili endişeleri nedeniyle halka görünmekten kaçındığını ve çocuklarıyla zaman geçiriyor olabileceğini öne sürmüştü.

Şu ana kadar resmi olarak korona virüs vaka bildirmeyen ülkede sanat tiyatrosundaki etkinliğe katılanların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını gözetmediği de dikkat çekti. - PYONGYANG