Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore'yi uyardı - Son Dakika

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore'nin ABD ile planlı bir ortak askeri tatbikat yapması halinde, bu davranışın iki Kore ülkesinin ilişkilerini yeniden inşa etme kararlılığına zarar vereceği yönünde Seul'u uyardı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong'dan, Ağustos ayında ABD ile ortak askeri tatbikat düzenlemeyi planlayan Güney Kore'ye tepki geldi. Yo-Jong yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin ABD ile ortak askeri tatbikat yapması halinde, bu davranışın iki Kore ülkesinin ilişkilerini yeniden inşa etme kararlılığına zarar vereceğini belirterek Seul'u uyardı. Ayrıca Yo-Jong, iki Kore arasındaki kırmız hatları yeniden kurma kararının "fiziksel" bağları yeniden bağlamaktan başka bir şey olarak görülmemesi gerektiğini ve zirvelerin yakın olduğunu varsaymanın "düşüncesiz" olacağını kaydetti. Yo-Jong, "Hükümetimiz ve ordumuz, Güney Kore'nin saldırgan savaş tatbikatlarına devam edip etmediğini veya büyük bir karar alıp almadığını yakından takip edecek. Umut mu, yoksa umutsuzluk mu? Bu bize bağlı değil" ifadelerini kullandı. - PYONGYANG