Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti

Eskiden kilosu nedeniyle gömlek düğmeleri gergin duran Kim'in son görüntüsünde kıyafetleri üstünden düşecekmiş gibi duruyor. Geçen yıl 138 kilo olduğu tahmin edilen Kim'in 44 kilo verdiği tahmin edilirken, neden zayıfladığı ise bilinmiyor.

KELEPÇE Mİ TAKTIRDI?

Daha önce şişmanlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kim'in zayıflamak için mide kelepçesi taktırdığı ddiaları var. Uzmanlarsa Kim'in zayıflamasının, Kuzey Kore, Kovid-19 salgını ve kötü hasat nedeniyle ekonomik kriz içindeyken halktan sempati toplamaya yönelik bir girişim olduğuna inanıyor. Dünyanın en "kapalı" toplumu olan Kuzey Kore'de liderin kilosu hakkında dedikodu yapılması yasaklandı. Ancak Kim'in sağlığı ve ani ölümü istikrar sorununa neden olacağından kamuoyunca yakından izleniyor.

Öte yandan uzun bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan ve gözle görülür şekilde kilo verdiği gözlenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçtiğimiz günlerde kafasının arkasında yer alan bir yara bandıyla gündem olmuştu. Neden yapıştırıldığı bilinmeyen bant çıkarıldığında ise kafasının arkasında yeşil renkteki iz dikkat çekmişyi. Bunun çürük izi olduğu öne sürülmüştü.