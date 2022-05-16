Kuzey Kore lideri Kim, Kovid-19'la mücadelede orduya devreye girmesini emretti - Son Dakika

Kovid-19 salgınının başlangıcından yakın zamana kadar ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgınla mücadele için orduyu göreve çağırdı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, devlete ait ilaç rezervlerinden Kovid-19 tedavisi için gerekli olanların eczanelere dağıtımı konusunda geç kalındığı uyarısında bulundu.

İktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında verilen acil durum kararında, devlet rezervlerindeki ilaçların eczanelere acilen dağıtılması ve eczanelerin de 24 saat açık olması belirtilse de Kim, bu kararın gereği gibi uygulanmadığını ifade etti.

Kim, ordunun tıbbi biriminin, başkent Pyongyang'da ilaç tedarikinin istikrarlı bir hale getirilmesinde devreye girmesi talimatı verdi.

Diğer yandan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'ye salgınla mücadelesi için aşı, ilaç, tıbbi ekipman ve sağlık personeli gönderebileceklerini söyledi.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin şimdiye kadar kendilerinden salgınla ilgili herhangi bir yardım talep etmediğini açıkladı.

Ateşi yükselenlerin sayısı 1 milyonu aştı

Kuzey Kore salgınla mücadele ofisi yetkilileri, son 24 saatte 392 bin 920 kişide yüksek ateş görüldüğünü, 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylelikle Kuzey Kore'de yüksek ateş tespit edilen kişilerin sayısı 1,2 milyona, hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Yüksek ateş belirtisi görülenlerden kaçına Kovid-19 teşhisi konulduğuna dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Yaklaşık 26 milyon nüfusu olan Kuzey Kore'de, şimdiye kadar halkın Kovid-19'a karşı aşılandığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İlk vakalar 12 Mayıs'ta duyuruldu

Kuzey Kore'de 12 Mayıs'ta ilk Kovid-19 vakası tespit edilmişti. Vaka sayısına ilişkin bilgi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu belirtilmişti.

Belirlenen vakaların ardından ülkede "acil durum" ilan edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde "sokağa çıkma yasağı" uygulanması çağrısı yapmıştı.

Ülkede 13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bu kişilerden yalnızca birinin ölümüne Kovid-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ederken, kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.