Kuzey Kore lideri Kim, seyir füzesi testlerini denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordusunun genişleyen nükleer saldırı kapasitesinin ve "fiili savaşa" hazır olduğunun başarılı bir göstergesi olarak nitelendirdiği uzun menzilli seyir füzelerinin testlerini denetledi.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dün testleri yapılan iki uzun menzilli stratejik seyir füzesinin yaklaşık üç saat boyunca havada kaldığını ve 2 bin kilometre uzaktaki hedefleri vurabileceğini gösterdiğini aktardı.

Devlet medyasında yer alan fotoğrafta, Kim'in izleme istasyonunda testleri gülümseyerek alkışladığı görülüyor.

Testlerin ardından Kim'in, nükleer savaş güçlerinin "hareketli, hassas ve güçlü" silah sistemleriyle "düşmanları bir darbeyle kontrol altına almak için fiili savaşa" tamamen hazır olduğunu söyleyerek, söz konusu güçlere övgüde bulunduğu kaydedildi.

Kim, testlerin "düşmanlara başka bir açık uyarı" gönderdiğini belirterek nükleer silahlı kuvvetlerinin operasyonel alanını daha da genişletme sözü verdi.

Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.

Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.