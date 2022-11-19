Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı

19.11.2022 09:20

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızıyla görüntülendi. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun Ju Ae adında bir bebeği olduğu bilgisini vermişti.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, yapılan füze denemesine ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile yanında bulunan ve adı açıklanmayan çocuğun karelerine yer verdi.

Kuzey Kore lideri, kıtalararası füze denemesinde ilk defa kızıyla görüntülendi

KİM'İN YANINDA HAZIR BULUNDU

"Hwasong-17" füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim'in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor. Kim'i, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kim'in yanında yer alıyor. KCNA'nın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı.

Kuzey Kore lideri, kıtalararası füze denemesinde ilk defa kızıyla görüntülendi

DOĞUM HABERİNİ ABD'Lİ BASKETBOLCU VERMİŞTİ

ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun "Ju Ae" adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı. Rodman, "Bebekleri Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum." ifadesini kullanmıştı. Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Ri'nin evliliğini Temmuz 2012'de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı.

Kim'in eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında "saygıdeğer first lady" unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Ri'nin 2012'de hamile olduğu iddia edilmişti.

Kuzey Kore lideri, kıtalararası füze denemesinde ilk defa kızıyla görüntülendi

FÜZE DENEMELERİNE DEVAM EDİYOR

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu. Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı. Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.

ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde acil toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısıyla yapılan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo'nun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sır gibi sakladığı kızı ortaya çıktı - Son Dakika

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