Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore Lideri Rusya'yı Ziyaret Edecek

Kuzey Kore Lideri Rusya'yı Ziyaret Edecek

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Kuzey Kore Lideri Rusya'yı Ziyaret Edecek, System.String[]
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen zirvenin başarısız olması üzerine gözler Rusya'ya çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuzey Kore Lideri Kim'in Rusya ziyaretinin kesinleştiğini duyurdu. Peskov, "Kesin bir tarih veremem. 12 Nisan'da Rus parlamenterler Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da temaslarda bulunacak. Kesin tarih bu ziyaret sonrası açıklanabilir" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Kim Jong Un, Rusya Federasyonu, Kuzey Kore, Politika
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