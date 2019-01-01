Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore Liderinden "Abd Başkanı ile Yeniden Görüşme" Mesajı

Kuzey Kore Liderinden "Abd Başkanı ile Yeniden Görüşme" Mesajı

1 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararlılığını dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Kuzey Kore Liderinden
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararlılığını dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Yonhap Ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, devlet televizyonundan yayımlanan yeni yıl konuşmasında, herhangi bir tarihte ABD Başkanı Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğunu ancak ABD'nin yaptırımları sürdürmeye devam etmesi halinde alternatif bir yol seçmek zorunda kalacağını belirtti.

Kim, "Herhangi bir zamanda, ABD Başkanı ile yeniden oturup görüşmeye her zaman hazırım ve uluslararası toplumun memnuniyetle karşılayacağı bir sonuç elde etmek için çaba göstereceğim. Lakin, ABD'nin sözlerini tutmaması, sabrımızı yanlış değerlendirmesi, tek taraflı taleplerde bulunmayı sürdürmesi, yaptırımlar ve baskılar konusunda ısrar etmesi halinde kendimize de yeni bir yol seçmekten başka seçeneğimiz kalmayacak." diye konuştu.

Trump ile hazirandaki zirvede mutabık kaldıkları gibi Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesis edilmesi ve "nükleer silahların tamamen yok edilmesi" yönündeki çalışmalar konusundaki kararlılığını vurgulayan Kim, Nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda ülkesinin şimdiye kadar attığı adımlara karşılık ABD'ye benzer önlemler alması çağrısında bulundu.

Kim, "ABD, etkin ve önleyici çabalarımıza güvenilir adımlarla benzer şekilde karşılık verirse Kuzey Kore-ABD ilişkileri somut ve yenilikçi önlemler alma sürecinde mükemmel ve hızlı bir şekilde ilerleyecektir." dedi.

Kim ayrıca, Güney Kore ve ABD arasındaki ortak askeri tatbikatlara tamamen son verilmesi çağrısını yineledi ve bölgedeki gerilimin "kaynağı" olduğunu söyleyerek Kore Yarımadası'na "yabancı askeri stratejik varlık" getirilmemesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:44 Kaynak: AA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Kore, Güncel
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