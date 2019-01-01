Kuzey Kore liderinden 'ABD Başkanı ile yeniden görüşme' mesajı
1 saat önce
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararlılığını dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.
Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararlılığını dile getirerek, ABD
Başkanı Donald Trump
ile yeniden görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:05
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