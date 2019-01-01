Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore liderinden 'ABD Başkanı ile yeniden görüşme' mesajı

Kuzey Kore liderinden 'ABD Başkanı ile yeniden görüşme' mesajı

1 saat önce

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararlılığını dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Kuzey Kore liderinden 'ABD Başkanı ile yeniden görüşme' mesajı, System.String[]
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararlılığını dile getirerek, ABD Başkanı Donald Trump ile yeniden görüşmeye hazır olduğu mesajını verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:05 

Kuzey Kore, Ekonomi
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