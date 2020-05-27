Kuzey Kore Medyası: Eski Lider Kim İl-Sung Işınlanamıyordu - Son Dakika

Kuzey Kore resmi medyası yönetici aile hakkında tuhaf iddialarıyla biliniyor ancak ilk defa devlet gazetesi Kim Il Sung'un ışınlanamadığını söyledi. Devlet medyası popüler bir efsanenin uydurma olduğunu kabul ederek, Kuzey Kore kurucusu Kim Il Sung'un ışınlanma gücü olmadığını belirtti.



Kim Il Sung 1948'den 1994'e kadar hüküm sürdü ve hala 'ebedi başkan' olarak kabul ediliyor. Kuzey Kore halkı için doğaüstü güçlü bir lider olarak tanınan Kim Il Sung'un güçlerinden birisinin ışınlanma olmadığı itiraf edildi. Fakat yine de Kuzey Kore resmi medyası eski liderlerine karşı "tanrı" gözüyle bakmaya devam ediyor.



Kuzey Kore lideri ışınlanıyordu iddiası



Bununla birlikte Kuzey Kore medyasını analiz eden Güney Koreli yetkililer, Kim Jong Un'un 2011'de iktidara gelmesinden bu yana babasını ve büyükbabasını tanımlamayı amaçlayan doğaüstü öykülerde azalma gördüklerini aktarıyor. Daha önceden Işınlanmanın Sırrı isimli makalede eski liderlerini yücelten Kuzey Kore medyası, şimdi ise "insanlar katlanarak ortadan kaybolamaz ve yeniden ortaya çıkamaz" ifadelerini kullandı.



Kuzey Kore liderleri arasında ilk defa bir efsanenin gerçek olmadığını kabul eden Bakanlıktan bir yetkili yaptığı açıklamada "Ülkenin şu andaki liderinin (Kim Jong-un) seleflerinin ilahlaştırılmasını reddetmesini ve ekim ayında Kumgang Dağı'nda seleflerine yönelik eleştiriyi önemsemeliyiz" şeklinde konuştu.