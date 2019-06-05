Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore medyasından "Afrika domuz vebası" uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Kuzey Kore medyasından "Afrika domuz vebası" uyarısı

48 dakika önce

Kuzey Kore medyası, halka "Afrika domuz vebası" (ASF) hastalığının yayılmasının önlemek için her türlü önlemi almaları uyarısında bulundu.

Kuzey Kore medyasından
Kuzey Kore medyası, halka "Afrika domuz vebası" (ASF) hastalığının yayılmasının önlemek için her türlü önlemi almaları uyarısında bulundu.
Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde, geçen hafta Çin sınırındaki Jagang bölgesinde bir çiftlikte Afrika domuz vebası salgını görüldüğünü Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne bildiren ülkede, hastalığın tehlikelerine karşı uyarılan halka salgına karşı önlem almaları çağrısı yapıldı.
Gazetede, "Afrika domuz vebası, dünya genelinde pek çok ülkede hızla yayılıyor. Hayvancılık endüstrisi ile ilgili tüm sektörler, birimler ve haneler, Afrika domuz vebasının yayılmasını önlemek için ülke genelinde sarf edilen çabalara katılmalıdır." ifadesi kullanıldı.
Zirai Bilimler Akademisi'ne bağlı bir veteriner laboratuvarından yetkili de hastalığın enfeksiyon süreci, özellikleri ve önleyici tedbirlerden bahsetti ve salgından kaynaklanan ekonomik kayıpların "muazzam" olabileceği konusunda uyardı.
Yetkili, laboratuvarda geçen yıl nisan ayından bu yana hastalığa ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü.?
Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara geçmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:24 Kaynak: AA
İşçi Partisi, Kuzey Kore, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu Market hırsızlarının soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı Tatilciler bayramda Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Ilıca Plajı'na akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:12:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore medyasından "Afrika domuz vebası" uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]