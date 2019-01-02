Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'nin 2017'deki Nükleer Denemesi 'Hâlâ Depremleri Tetikliyor'
BBC

Kuzey Kore'nin 2017'deki Nükleer Denemesi 'Hâlâ Depremleri Tetikliyor'

1 saat önce

Kuzey Kore'nin 3 Eylül 2017'de yerin altında yaptığı nükleer denemenin çok şiddetli olması nedeniyle, hâlâ depremlere neden olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'nin 2017'deki Nükleer Denemesi 'Hâlâ Depremleri Tetikliyor', System.String[]
Kuzey Kore'nin 3 Eylül 2017'de yerin altında yaptığı nükleer denemenin çok şiddetli olması nedeniyle, hala depremlere neden olduğu bildirildi.

Güney Kore Meteoroloji Dairesi (KMA) bugün Kuzey Kore'nin Kuzey Hamgyong kentinde meydana gelen 2.8 büyüklüğündeki yer sarsıntısını, 16 ay önceki nükleer denemenin tetiklediğini duyurdu. Eylül 2017'deki nükleer bomba testi, Kuzey Kore'nin altıncı denemesiydi.

'Hiroşima'ya atılan atom bombasından 10 kat daha güçlü'

Japonya Savunma Bakanlığı, nükleer denemenin, 160 kiloton enerji açığa çıkararak 6.3 büyüklüğünde bir depreme neden olduğunu açıklamıştı. Uzmanlar, bu patlamanın şiddetinin 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasınınkinden 10 kat daha güçlü olduğunu söylemişti.

Güney Koreli yetkililer, bugün kaydedilen sarsıntısının yerin 12 kilometre altında meydana geldiğini ve merkezinin ülkenin yeri bilinen tek nükleer deneme sahası olan Punggye-ri'ye 11 kiometre mesafede olduğunu açıkladı.




Kuzey Kore, nükleer denemeden sonra test sahasını uluslararası medyayı davet ederek kapatmıştı. Tesiste, nükleer denemeler için kullanılan üç tünelin girişiyle gözlem kuleleri, bir dökümhane ve personel konutları imha edilmişti.

Ancak "imha töreninde" bağımsız uzmanlar hazır bulunmadığı için tünellerin tekrar kullanılamayacak duruma gelip gelmediği bilinmiyor.

KMA'dan bir sismolog, CNN Televizyonu'na bugünkü sarsıntıda ses dalgaları kaydedilmediği için yeni bir denemeden söz edilemeyeceğini söyledi. Aynı uzman, bölgeden fay hattı geçmemesi ve merkez üssünün nükleer tesise çok yakın olması nedeniyle sarsıntının altıncı nükleer denemeden kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:36 

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