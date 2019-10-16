Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'nin 'beyaz atlı prensi' Kim Jong Un'un fotoğrafları neyin habercisi?
Son Dakika Dünya Kuzey Kore'nin 'beyaz atlı prensi' Kim Jong Un'un fotoğrafları neyin habercisi?

Kuzey Kore'nin 'beyaz atlı prensi' Kim Jong Un'un fotoğrafları neyin habercisi?

2 saat önce

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, ülkenin lideri Kim Jong Un'un Paektu Dağı'nda büyük beyaz bir at üzerindeki fotoğraflarının "Kore devrim tarihinin en önemli olaylarından birinin habercisi" olarak duyurdu

Kuzey Kore'nin 'beyaz atlı prensi' Kim Jong Un'un fotoğrafları neyin habercisi?, System.String[]

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, ülkenin lideri Kim Jong Un'un Paektu Dağı'nda büyük beyaz bir at üzerindeki fotoğraflarının "Kore devrim tarihinin en önemli olaylarından birinin habercisi" olarak duyurdu.


Liderin kar ve orman manzarası eşliğinde çekilen duygu ve coşku dolu görüntüleri ajans tarafından 'dünyayı yine şaşkınlığa uğratacak ve Kore devrimini ileri taşıyacak büyük bir hareketin olacağı' şeklinde yorumlandı.

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Kim Jong Un, Kuzey Kore, Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:42 
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