Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'nin füze denemesi
Son Dakika Güncel Haber

Kuzey Kore'nin füze denemesi

22 dakika önce

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Kuzey Kore'nin geçen ay denediği füzenin balistik olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Kuzey Kore'nin füze denemesi, System.String[]
Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Kuzey Kore'nin geçen ay denediği füzenin balistik olup olmadığının araştırıldığını söyledi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Savunma Bakanı Jeong, Singapur'da güvenlik zirvesi "Shangri-La Dialogue" kapsamında düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin mayısta yaptığı denemenin kısa menzilli balistik füze olup olmadığıyla ilgili tartışmalar olduğunu belirtti.
Kuzey Kore'nin yaptığı testin araştırıldığını ifade eden Jeong, yakın bir zamanda araştırmanın sonuçlanacağını kaydetti.
Aynı oturumda konuşan Japonya Savunma Bakanı Takeşi İvaya, Kuzey Kore'nin "kısa menzilli balistik füze" denemesi yaptığını düşündüğünü ifade ederek, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasının gerekli olduğunu söyledi.
Pyongyang yönetimi, mayıs başında Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.
Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yer alan haberde, Wonsan kentinde yapılan "saldırı tatbikatı"nı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yerinde izlediği kaydedilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:51 Kaynak: AA
Kuzey Kore, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan: İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'nin füze denemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]