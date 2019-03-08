Kuzey Kore'nin Füze Tesisini Yeniden İnşa Ettiği İddiası

SEUL/ ABD'li uzmanlar, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etti.

SEUL/ ABD'li uzmanlar, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etti.



ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini belirtti.



Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), çarşamba günü gündeme gelen, Kuzey Kore'nin geçen yıl kaldırmayı kabul ettiği füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddialarının ardından füze deneme sahasında normal faaliyetlerin devam ettiğine ilişkin benzer bulgular paylaştı.



CSIS tarafından yayımlanan çalışmada, Sohae uydu fırlatma istasyonunda inşaat faaliyetlerine yeniden başlamasının, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının yok edilmesi yönünde attığı adımların ne kadar çabuk kolaylıkla geri alınabildiğini ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulunuldu.



Çalışmada, "Bu durum, ABD'nin nükleer silahların nihai, geri dönüştürülmeyen ve doğrulanabilir şekilde yok edilmesi yönündeki hedefi için engel teşkil ediyor." ifadesi kullanıldı.



Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, Kim ile Trump arasında Vietnam'da yapılan 2. zirvenin başarısızlıkla sona ermesinden duyduğu memnuniyetsizliğini göstermeye çalıştığı yorumunu yaptı.



ABD, Kuzey Kore'nin 2021'e kadar nükleer silahlardan arındırılmasını hedefliyor



Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin, Kuzey Kore'nin, 2021'e kadar nükleer silahlardan arındırılmasını hedeflediğini belirtti.



Yetkili, "ABD, Başkan Trump'ın ilk döneminin sona ereceği Ocak 2021'e kadar Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefliyor. Bize göre, Trump'ın ilk dönemi içinde bu hala mümkün." dedi ve Kuzey Koreli muhataplarıyla bunu başarmak için büyük çaba harcadıklarını ifade etti.



Haberde ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, Fox News kanalına verdiği demece atıfta bulunularak, 2. zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim ile nükleer silahların yok edilmesi konusunda "yeniden görüşmeye açık" olduğuna ilişkin sözlerine yer verildi.



Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin, Tongchang-ri füze sahası ile Saneum-dong füze araştırma merkezi dahil nükleer ve füze faaliyetlerini dikkatle izlediklerini ifade etmiş ve "Güney Kore ve ABD, askeri istihbarat paylaşımında yakın iş birliğini sürdürüyor." demişti.



Kuzey Kore'nin füze tesisine yeni yapılar inşa ettiği iddiası



Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon, salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.



ABD'de Stimson Araştırma Merkezine bağlı "North 38" internet sitesi de ülkenin kuzeybatısındaki füze fırlatma tesisinin uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analizde tesise yeni ilaveler yapıldığını doğrulamıştı.



Analizde, Kuzey Kore'nin geçen yıl Washington yönetimiyle müzakerelere başladıktan sonra, raylar üzerinde hareket eden aktarım kulesini ve roket motoru test standını sökmeye başladığını ancak başta hızlı ilerleyen işlemlerin daha sonra durdurulduğu, kule ve standın durumunda da bir değişiklik olmadığı bildirilmişti.



Öte yandan uzmanlar, uydu görüntülerinde, tesiste 16 Şubat-2 Mart arasında yeni inşa faaliyetleri gözlendiğine dikkati çekti. Fırlatma rampası üzerinde 2 inşaat vinci bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar, aktarım kulesinin duvarlarının bir basamak yükseltildiğini ayrıca kuleye bir tavan ve ilave bir destek eklendiğini ifade etmişti.



Uzmanlar daha önceki görüntülerde piste yığılmış halde bulunan inşaat malzemelerinin yok olduğuna dikkati çekerek söz konusu malzemelerin kule inşaatında kullanıldığının anlaşıldığı yorumunda bulunmuştu.



İnşaat faaliyeti iddiaları ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'da yapılan zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamasının ardından ortaya atılmıştı.



Söz konusu iddialara yanıt veren Trump, önceki gün, "Bir şey söylemek için çok erken. Ne olduğuna bakacağız. Ama eğer bu doğruysa Kim Jong-un hakkında çok büyük hayal kırıklığı içinde olurdum." değerlendirmesini yapmıştı.



Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı



ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı açıklanmıştı.



ABD Başkanı Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.



Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

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