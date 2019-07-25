Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'nin iki füze ateşlediği iddiası
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Kuzey Kore'nin iki füze ateşlediği iddiası

59 dakika önce

KUALA Kuzey Kore ordusunun iki kısa menzilli füze ateşlediği öne sürüldü.

Kuzey Kore'nin iki füze ateşlediği iddiası, System.String[]
KUALA Kuzey Kore ordusunun iki kısa menzilli füze ateşlediği öne sürüldü.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusunda yer alan Wonsan kenti kıyısından bu sabah iki kısa menzilli füzenin ateşlendiğini belirtti.
Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de ateşlendiği, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanıp 430 kilometre yol aldığı kaydedildi.
Güney Koreli ordu yetkilileri, konuyla ilgili detayların analiz edileceğini bildirdi.
Uluslararası basındaki haberlerde füze ateşlendiği iddialarının, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapıldı.
Genelkurmay Başkanlığı, Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 06:17 Kaynak: AA
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