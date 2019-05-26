Son Dakika Haberleri: "Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerinden rahatsızlık duymadım"

"Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerinden rahatsızlık duymadım"

3 saat önce

ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore, halkımın bir kısmını rahatsız eden küçük silahlar ateşledi.

ABD Başkanı Trump, " Kuzey Kore, halkımın bir kısmını rahatsız eden küçük silahlar ateşledi. Ancak bunlar beni rahatsız etmedi." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:38 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Ekonomi
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