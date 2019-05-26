"Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerinden rahatsızlık duymadım"
3 saat önce
ABD Başkanı Trump, "Kuzey Kore, halkımın bir kısmını rahatsız eden küçük silahlar ateşledi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:38
Başkanı Trump
, " Kuzey Kore
, halkımın bir kısmını rahatsız eden küçük silahlar ateşledi. Ancak bunlar beni rahatsız etmedi." dedi.
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