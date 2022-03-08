Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasında inşaat faaliyeti tespit edildi - Son Dakika

Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahası Punggye-ri'de inşaat faaliyeti tespit edildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Maxar uydu görüntüleme şirketinin geçen hafta cuma günü elde ettiği görüntülerde, 2018'de kapatıldığı duyurulan ve bazı bölümleri havaya uçurulan Punggye-ri deneme sahasında henüz birkaç gün önce başlamış inşaat faaliyeti tespit edildi.

James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezinden (CNS) analistler, görüntülerde yeni bir binanın inşası, eskisinin tamiri, kereste ve talaş belirlendiğini, bunun Kuzey Kore'nin deneme sahasına dair bir karara vardığını gösterdiğini belirtti.

Punggye-ri'de belirlenen faaliyetlerin henüz ilkel seviyede olduğunu, sahada nükleer denemeler yapılmasının aylar hatta yıllar alabileceğini ifade eden analistler, bu sürenin saha kapatılırken tünellerinin ne ölçüde zarar gördüğüne bağlı olarak değişeceğini vurguladı.

Analistler, Punggye-ri'deki faaliyetlerin Kuzey Kore'nin başka bir sahada nükleer denemelere başladığının göstergesi de olabileceğini kaydetti.

Pyongyang yönetimi, 2006'dan bu yana 6 bilinen nükleer deneme yaptığı Punggye-ri'yi 2018'de, Güney Kore ve ABD ile yakınlaşma sürecinde kapattığını ve tünellerini imha ettiğini duyurmuştu.

Geçen yıl ağustos ayında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Kuzey Kore'nin Yongbyon nükleer reaktörünü yeniden faaliyete soktuğunu bildirmişti.

Kuzey Kore, ocak ayında yaptığı açıklamada "geçici olarak askıya alınmış tüm faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunun incelendiğini" ilan etmişti.