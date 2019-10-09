Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi için işbirliğine devam
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Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi için işbirliğine devam

1 saat önce

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesine yönelik çalışmalarda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi için işbirliğine devam, System.String[]

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesine yönelik çalışmalarda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.


ABD, Japonya ve Güney Kore'den diplomatlar, dün ABD'nin Washington şehrinde Kuzey Kore'nin nükleersizleşme sürecine dair çalışmaları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıya Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Genel Müdürü Shigeki Takizaki, ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Lee Do-hoon katıldı.


Biegun'un toplantıda, Güney Koreli ve Japon muhataplarına ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de çalışma düzeyinde başlatılan müzakereler hakkında bilgi verdiği belirtilirken, Lee ise gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda nükleersizleşme müzakerelerinin kazandığı ivmeyi nasıl koruyacaklarını tartıştıklarını ifade etti. Toplantıda tarafların Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesine yönelik çalışmalarda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.


Müzakereler kesintiye uğramıştı


Kuzey Kore ile ABD son olarak İsveç'in Stokholm kentinde çalışma düzeyinde müzakerelere başlamış, nükleersizleşme müzakereleri Kuzey Kore'nin "ABD masaya yeni hiçbir şey getirmiyor" suçlamasının ardından kesintiye uğramıştı. ABD'den yapılan açıklamada ise "ABD, yeni fikirler getirdi ve Kuzey Koreli mevkidaşları ile iyi görüşmeler gerçekleştirdi" ifadeleri yer almıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Japonya, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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