Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesi için işbirliğine devam

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesine yönelik çalışmalarda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

ABD, Japonya ve Güney Kore'den diplomatlar, dün ABD'nin Washington şehrinde Kuzey Kore'nin nükleersizleşme sürecine dair çalışmaları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıya Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Genel Müdürü Shigeki Takizaki, ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Lee Do-hoon katıldı.

Biegun'un toplantıda, Güney Koreli ve Japon muhataplarına ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de çalışma düzeyinde başlatılan müzakereler hakkında bilgi verdiği belirtilirken, Lee ise gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda nükleersizleşme müzakerelerinin kazandığı ivmeyi nasıl koruyacaklarını tartıştıklarını ifade etti. Toplantıda tarafların Kuzey Kore'nin nükleersizleşmesine yönelik çalışmalarda işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

MÜZAKERELER KESİNTİYE UĞRAMIŞTI

Kuzey Kore ile ABD son olarak İsveç'in Stokholm kentinde çalışma düzeyinde müzakerelere başlamış, nükleersizleşme müzakereleri Kuzey Kore'nin "ABD masaya yeni hiçbir şey getirmiyor" suçlamasının ardından kesintiye uğramıştı. ABD'den yapılan açıklamada ise "ABD, yeni fikirler getirdi ve Kuzey Koreli mevkidaşları ile iyi görüşmeler gerçekleştirdi" ifadeleri yer almıştı.

(İHA)