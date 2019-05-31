Kuzey Kore'nin özel temsilciyi idam ettiği iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol'u idam ettirdiği iddia edildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu özel temsilcisi Kim Hyok-chol'u idam ettirdiği iddia edildi.

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo'da yer alan habere göre, şubat ayında Hanoi'de ABD ile gerçekleşen ikinci nükleer zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Kim, ajan olarak suçladığı özel temsilci Kim Hyok-chol'u, dışişleri bakanlığında çalışan 4 kıdemli yetkili ile Pyongyang'a yakın Mirim Havaalanı'nda infaz ettirdi.

Haberde, zirve sırasında Kim'in çevirmenliğini yapan Shin Hye Yong'ın da zirve sonrası "otoriteye karşı gelmek" suçlamasıyla esir kampına yollandığı ileri sürülürken, Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'ın da Hanoi zirvesinden beri toplum içinde görülmediği belirtildi.

Kuzey Kore tarafından iddialara ilişkin herhangi açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kim, 26-27 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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