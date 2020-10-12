Kuzey Kore'nin sergilediği 'dev' yeni balistik füze hakkında bilinenler

Kuzey Kore'nin askeri bir geçitle sergilediği yeni "dev" balistik füze, ülkenin askeri kapasitesi konusunda tecrübeli uzmanları dahi şaşırttı. Kitle imha silahları uzmanı ve One Earth Future Foundation tarafından yürütülen Açık Nükleer Ağlar (ONN) programının başkan yardımcısı Melissa Hanham, yeni silah hakkında açık kaynaklardan sahip olunan bilgileri BBC için değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin yönetimindeki İşçi Partisi'nin kuruluşunun 75. yıldönümü kutlamaları sırasında görülmemiş boyutlarda bir gece yarısı askeri geçit töreni düzenlendi.

En ince ayrıntısına kadar planlanmış tören Kuzey Kore'den görmeye alıştığımız bütün gösteriş ve heybete haizdi.

Törende ayrıca ülkenin lideri Kim Jong-un, ülkesinin göğüs gerdiği güçlüklerden bahsederken yer yer ağladığı şaşırtıcı duygusallıkta bir konuşma yaptı.

Ve tabi en önemlisi kuzey Kore'nin şimdiye kadar yaptığı en büyük kıtalar arası balistik füze sergilendi.

Kim'in'stratejik silahI' bu mu?

Kim Jong-un, 1 Ocak 2020 günü yaptığı yeni yıl konuşmasında Kuzey Kore'nin "sadece ileri ülkelerin sahip olduğu, çok gelişkin bir silah sistemi geliştirdiğini" duyurmuştu.

Kim, "stratejik silah" kavramını kullanması, geliştirilen silahın nükleer olduğuna işaret ediyordu.

Konuşmasında konuyu ABD'ye de bağlayan Kim, "Gelecekte ABD ikili ilişkilerin düzenlenmesi konusunu uzattıkça, tereddüt gösterdikçe kendisini Kore Demokratik Cumhuriyeti'nin, tahminlerin çok ötesine evrilen gücü karşısında daha da çaresiz bulacak, daha derin bir açmaza düşecek" demişti.

İşte bu yeni kıtalararası balistik füze, Kim'in vaadettiği stratejik silah. Hedefi kesinlikle ABD ve Trump yönetimi ile yürütülen müzakerelerin kesintiye uğraması karşısında Kuzey Kore'nin bir tür "yaptım-oldu" adımı.

ABD füze savunma sistemleri için yeni bir tehdit mi?

Kuzey Kore şimdiye kadar iki kıtalar arası balistik füze denemesi yaptı.

Hwasong-14 füzesi 2017 yılında iki kez denendi. 10 bin kilometre menzilli teknükleer başlıklı bu füze batı Avrupa'nın hemen tamamına ve ABD ana karasının yarısına kadar ulaşabiliyor.

Hwasong-15 de 2017'de denendi. 13 bin kilometre menzilli olan bu füze de ABD ana karasının her yerine erişebiliyor.

Henüz denenmeyen yeni kıtalararası balistik füze de Hwasong-15 gibi iki aşamalı sıvı yakıtlı bir füze fakat çapı ve menzili ondan daha büyük.

Denemesi yapılana ya da itici motorunun detayları bilinene kadar menzilinin ne olduğunu bilmemiz mümkün görünmüyor.

Buna karşılık füzenin tasarımından Kuzey Kore'nin hedefi net bir şekilde anlaşılıyor: Artık füzelerinin menzilini geliştirmeye ihtiyaç duymuyorlar çünkü mevcut füzelerinin tasarımı zaten ABD'nin ve Avrupa'nın tamamını kapsıyor.

Onun yerine bir füzenin birden fazla nükleer başlık taşıması hedefine odaklanmış görünüyorlar.

Bu aynı zamanda ABD'nin zaten sıkıntı içinde olan füze savunma sistemine yeni bir darbe anlamına geliyor çünkü ülkeye yönelmesi ihtimali olan her bir yeni füze için, bir çok noktaya yeni radarlar yerleştirilmesi gerekiyor.

Gelişkin nükleer silahlara sahip ülkelerin elinde kısaca MIRV denilen çok başlıklı füzeler var ve Kuzey Kore de aynısını hedefliyor.

Kısa vadede tehlike oluşturuyor mu?

Kıtalararası balistik füzenin tasarımına ilişkin bir dizi cevapsız soru var, dolayısıyla ne zaman deneneceği ya da konuşlandırılacağı belirsiz.

Fakat füzeyi taşıyan kamyon ilk etapta daha kaygı verici.

Kuzey Kore'nin nükleer bir savaşa girişebilmesinin önündeki en önemli sıkıntılardan biri rampa sayısının sınırlı olması. Sonuçta kaç füzeniz olursa olsun, ancak rampa sayınız kadar füze atabilirsiniz.

ABD, Kuzey Kore'nin aynı anda en fazla 12 balistik füze atabileceğini tahmin ediyor.

Bu hesaplama, varlığı bilinen 6 rampanın, bir füze attıktan kısa süre sonra, ABD misilleme fırsatı bulamadan ikinci birer füze de fırlatabileceği varsayımına dayanıyor.

2010 yılında Kuzey Kore, Çin'den, gizlice 6 adet WS51200 ağır yük kamyonu ithal etti ve onları hidrolik bir sistem yerleştirerek füze nakil-konuşlandırma-fırlatma rampalarına dönüştürdü.

Kuzey Kore, füzelerini bu kamyondan dönüştürme rampalarla geçit törenlerine çıkarıyor, farklı yerlere naklediyor ve fırlatma pozisyonuna getiriyor.

Bunlar o kadar kıymetli ki, füzenin fırlatılmasından önce, zarar görme ihtimaline karşı alandan uzaklaştırılıyor çünkü füze başarısız olursa bunların bir yenisini daha edinmek çok zor.

Son askeri geçit töreninde bu kamyon-rampalardan 6'sı birden ilk kez birarada görüldü ve tümü de ciddi şekilde dönüştürülmüştü

Bu, Kuzey Kore'nin yaptırımları ve ithalat denetimlerine rağmen hala rampaya çevirdiği bu kamyonların parçalarını ülkeye sokmayı başardığını net bir şekilde gösteriyor.

Ayrıca bu kamyonlarda yapılan gelişkin değişiklikler, Kuzey Kore'nin imalat sektörünün de epey ilerlediğine ve kendi füze rampalarını üretme potansiyeline sahip olabileceğine de işaret ediyor.

Bütün bunların da ötesinde Kuzey Kore'nin yeni balistik füzesinin bu kadar zor bir yılda üretilebilmiş olması da, dünyaya bu ülkeyi, liderini ve halkının teknolojik becerilerini asla hafife almamak gerektiği mesajını veriyor.