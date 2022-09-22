Kuzey Kore "Rusya'ya silah gönderdiği" iddialarını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Kore "Rusya'ya silah gönderdiği" iddialarını reddetti

22.09.2022 11:32
Kuzey Kore "Rusya'ya silah gönderdiği" iddialarını reddetti

Kuzey Kore, "Rusya'ya silah gönderdiği" iddialarının Kuzey Kore'nin imajını zedeleme girişimi olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore, " Rusya'ya silah gönderdiği" iddialarının Kuzey Kore'nin imajını zedeleme girişimi olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir savunma yetkilisinin açıklamasına dayandırılan haberde, Kuzey Kore'nin Rusya'ya herhangi bir silah ihraç etmediği ve böyle bir planı olmadığı belirtildi.

Yetkili, ABD yönetiminden "pervasız açıklamalar" yapmayı bırakıp "ağzını kapamasını" istedi.

Askeri teçhizat ihracatı ve ithalatının "egemen bir devlete özgü yasal bir hak" olduğunu belirten Kuzey Koreli yetkili, Kuzey Kore'nin, ABD ve ona bağlı güçler tarafından hazırlanan "yasa dışı BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını" hiçbir zaman tanımadığını vurguladı.

ABD'nin Kuzey Kore'nin imajını zedelemeye çalıştığını savunan yetkili, "Rusya'ya daha önce hiç silah ve mühimmat ihraç etmedik ve ihraç etmeyi de planlamıyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 7 Eylül'de Rusya'nın Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve topçu mermisi almış olabileceğini ancak bu silahların sahada kullanılmaya başlandığına dair henüz bir ibare olmadığını söylemişti.

YORUMLAR
500
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için Türkiye'ye teşekkür etti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna ve Rusya arasında savaş esiri takasındaki arabuluculuğu için Türkiye'ye teşekkür etti.
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore 'Rusya'ya silah gönderdiği' iddialarını reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:58 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:32:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Kore "Rusya'ya silah gönderdiği" iddialarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement