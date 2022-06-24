Kuzey Kore, savunma kapasitesi ve caydırıcılığının artırılması kararı aldı - Son Dakika
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Kuzey Kore, savunma kapasitesi ve caydırıcılığının artırılması kararı aldı

24.06.2022 10:07
Kuzey Kore, savunma kapasitesi ve caydırıcılığının artırılması kararı aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve caydırıcılığının artırılması talimatı verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve caydırıcılığının artırılması talimatı verdi.

Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, iktidardaki İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun 22 Haziran'da başlayan toplantısında üst düzey askeri kurmaylarıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Kuzey Kore'nin savunma kapasitesinin ve caydırıcılığının artırılması kararı alınan toplantının son gününde, olası savaş planları gözden geçirildi, sınır birliklerinin operasyonel yeteneklerinin önemli bir eylem planıyla güçlendirilmesine karar verildi.

Askeri plana dair detay verilmeyen toplantıya ilişkin uzmanlar, hedefin Güney Kore olduğu ve sınır bölgelerine nükleer silah konuşlandırılabileceği uyarısında bulunuyor.

Toplantıda, İşçi Partisi'nin tüm silahlı kuvvetler üzerindeki hakimiyetini güçlendirmenin yolları masaya yatırıldı, bazı "askeri örgütsel" değişiklikler de onaylandı.

Ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve caydırıcılığının artırılması kararı, özellikle son dönemde Kuzey'in yeni nükleer deneme yapacağına dair iddiaların ardından geldi.

Kuzey Kore'nin nisan ayında test ettiği yeni bir tür taktik güdümlü silahın cephe hattındaki uzun menzilli topçu birliklerinin ateş kapasitesini büyük ölçüde iyileştirebildiği kaydedildi. Bu silahların ülkenin taktik nükleer silahları ve ateş gücü misyonlarının çeşitlendirilmesi konusunda önemli olduğu aktarıldı.

Pyongyang yönetimi en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, 10 Haziran'da, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanmış, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore, savunma kapasitesi ve caydırıcılığının artırılması kararı aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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